Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
К диверсиям причастны иностранные агрессоры. Но кто именно?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН переписку с Данией, ФРГ и Швецией по расследованию диверсий на «Северных потоках». Об этом заявило российское постпредство, отвергнув обвинения в «нарушении норм и правил». Ведь РФ заранее предупреждала о таком шаге.
К тому же, европейские дипломаты не раз обнародовали закрытые сообщения и стенограммы. Достаточно вспомнить Эммануэля Макрона, который раскрыл детали российско-французских переговоров. Но главное, цель Москвы — добиться независимого расследования.
«Российская делегация провела четыре раунда переговоров, пытаясь выработать приемлемый для всех членов Совбеза текст. Уход стран коллективного Запада от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», — высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова обвинила власти Молдавии в разрушении страны.
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