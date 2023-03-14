Сакура в Токио зацвела на десять дней раньше срока

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В Японии наступает весна, тем временем в столичном регионе все еще лежит снег.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

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Погода

Пока в Москве лежит снег, в Японии встречают настоящую весну. В Токио начала распускаться сакура. Об этом объявило Национальное метеорологическое управление. Оно фиксирует начало сезона цветения на специальном «контрольном» дереве в одном из храмов.

В этом году бутоны раскрылись на 10 дней раньше обычного. Для японцев сакура носит статус неофициального национального герба. Ожидается, что пик цветения придется на 22 марта. Ближе к апрелю все парки страны будут словно в розовой дымке.

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