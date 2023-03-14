Пелоси привела железный аргумент в пользу нового президентского срока Байдена: «В чем проблема?»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 164

Пелоси считает, что Джо Байден может спокойно идти на второй срок президентства

Пелоси привела железный аргумент в пользу нового президентского срока Байдена: «В чем проблема?»

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

По мнению политика, 80-летний Байден — лучшая кандидатура для будущего Америки. Общество негодует.

Бывший спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси искренне считает, что нынешний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может смело идти на второй срок. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По словам 82-летнего политика, Байден — абсолютно великолепный лидер.

«Он моложе меня, поэтому я не знаю, в чем проблема», — привела свой аргумент Пелоси.

К слову, в ноябре глава США отпраздновал свое 80-летие. Более того, он признан самым возрастным хозяином Белого дома, который слишком часто совершает ошибки в речи, а также любит удивить общественность своими неуклюжими падениями.

Если Джо Байден победит на выборах США в 2024 года, то на момент инаугурации ему будет уже 82 года, а к моменту окончания президентского срока — 86 лет. Разные критики уже сейчас указывают на его проблемы с памятью и здоровьем, но многие беспокоятся о том, что же будет дальше?

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й американский президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы отправляют 80-летнего Байдена в отставку.

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