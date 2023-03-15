Ужесточение наказания: Госдума приняла закон, защищающий всех участников СВО
За фейки о добровольцах теперь тоже грозит срок до 15 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Госдума сегодня ужесточила уголовную статью о дискредитации участников специальной военной операции.
Теперь 15 лет лишения свободы грозит и тем, кто распространяет фейки о добровольцах и вообще всех бойцах на СВО.
До этого наказание предусматривалось только за ложную информацию о кадровых военнослужащих российской армии.
Предусмотрены и штрафы. Для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юрлиц — до полумиллиона.
Законопроект принят в окончательном третьем чтении.
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