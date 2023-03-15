Песчаная буря накрыла Саудовскую Аравию

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Пылевой шторм накрыл целый город на севере страны. Как со стихией справляются местные жители?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ma Xiping

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Погода

Песчаная буря накрыла Саудовскую Аравию. Целый город на севере страны оказался скрыт под пылевым штормом. Власти призвали жителей не покидать дома, пока стихия не утихнет.

Тем временем на западе страны в результате продолжительных проливных дождей наблюдаются мощные наводнения. Потоки воды размыли дороги. Автомобили уносит течением. Ливни продолжатся еще несколько дней.

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