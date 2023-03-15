Песчаная буря накрыла Саудовскую Аравию. Целый город на севере страны оказался скрыт под пылевым штормом. Власти призвали жителей не покидать дома, пока стихия не утихнет.

Тем временем на западе страны в результате продолжительных проливных дождей наблюдаются мощные наводнения. Потоки воды размыли дороги. Автомобили уносит течением. Ливни продолжатся еще несколько дней.