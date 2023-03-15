Активно тающий снег в Петербурге привел к подтоплению улиц

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Огромные лужи образовались у некоторых станций метро, вода льется и в подземных переходах.

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Петербург затопило. И не волны Финского залива, а активно тающий снег. Накануне, 14 марта, в городе был самый теплый день с начала года — +8 градусов.

И Северная Венеция поплыла — улицы Васильевского острова напоминают заполненные водой каналы, по которым с трудом едут машины. Возле станций метро «Горьковская» и «Чкаловская» плещутся огромные лужи. В подземных переходах льет с потолка.

Исчезают сугробы и в Москве. В столице сегодня, 15 марта, ожидается до +6 градусов. С утра на тротуарах был каток, а днем разливаются грязные озера. Но настроение уже весеннее. С этого дня столичные рестораторы могут начать монтаж летних веранд.

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🧙‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

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