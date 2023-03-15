Активно тающий снег в Петербурге привел к подтоплению улиц
Огромные лужи образовались у некоторых станций метро, вода льется и в подземных переходах.
Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru
Петербург затопило. И не волны Финского залива, а активно тающий снег. Накануне, 14 марта, в городе был самый теплый день с начала года — +8 градусов.
И Северная Венеция поплыла — улицы Васильевского острова напоминают заполненные водой каналы, по которым с трудом едут машины. Возле станций метро «Горьковская» и «Чкаловская» плещутся огромные лужи. В подземных переходах льет с потолка.
Исчезают сугробы и в Москве. В столице сегодня, 15 марта, ожидается до +6 градусов. С утра на тротуарах был каток, а днем разливаются грязные озера. Но настроение уже весеннее. С этого дня столичные рестораторы могут начать монтаж летних веранд.
- 15 мар
- Как регионы России справляются с весенним половодьем
- 15 мар
- Сильные дожди накрыли Турцию после серии землетрясений
- 15 мар
- Десятки человек оказались заложниками непогоды в Норильске
- 15 мар
- Песчаная буря накрыла Саудовскую Аравию
- 14 мар
- Весенний паводок начался в российских регионах
- 14 мар
- Сакура в Токио зацвела на десять дней раньше срока
- 14 мар
- Весенние паводки в России могут стать самыми масштабными за последние пять лет
- 14 мар
- Проливные дожди в Бразилии вызвали мощный оползень
- 13 мар
- Метель и пурга накрыли российские регионы в разгар весны
- 13 мар
- Подтопления произошли сразу в нескольких российских регионах
Читайте также
61%
0.56 80.88
0.36
Нашли ошибку?