Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным

Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку России в проведении спецоперации по защите Донбасса. Такое заявление он сделал во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

«Хочу воспользоваться моментом, так как это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их», — сказал Башар Асад.

Президент Сирии добавил, что ситуация в мире нуждается в стабильности, поблагодарил Владимира Путина за прием и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Дамаска. Президент России в ходе переговоров отмечал, что находится с сирийским лидером в постоянном контакте.

Сегодня Владимир Путин также выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Как сообщал 5-tv.ru во время нее глава государства призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации ситуации в России.