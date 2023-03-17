В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% Артемовска

Попытки любого продвижения ВСУ в Артемовске тут же пресекаются.

Силы российской армии на данный момент взяли под свой контроль уже до 70% Артемовска. Об этом сообщает советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в эфире федерального телеканала.

«Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60%, может, даже уже более — до 70% самого города», — сказал Гагин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили в расположенном примерно в 11 километрах к западу от артемовского направления городе Часовом Яре «достаточно серьезную группировку».

Попытка их продвижения в Артемовске была сразу же остановлена.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что военные РФ пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военные РФ пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска.