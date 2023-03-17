Пушилин: военные РФ пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Военные РФ пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

По его словам, несколько попыток выхода нескольких украинских взводов были пресечены российскими подразделениями.

«Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска», — заявил Пушилин.

Также он добавил, что данные попытки военных Украины покинуть местность связаны с необходимостью ротации войск и вывоза раненых.

На данный момент, ситуация для украинских войск в Артемовске «очень серьезно ухудшается», заключил врио главы ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском.