Пушилин: военные РФ пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Уже совсем скоро город окажется под контролем сил РФ, считает Пушилин.

Пушилин: военные РФ пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Военные РФ пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

По его словам, несколько попыток выхода нескольких украинских взводов были пресечены российскими подразделениями.

«Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска», — заявил Пушилин.

Также он добавил, что данные попытки военных Украины покинуть местность связаны с необходимостью ротации войск и вывоза раненых.

На данный момент, ситуация для украинских войск в Артемовске «очень серьезно ухудшается», заключил врио главы ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском.

Тема:
Спецоперация
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