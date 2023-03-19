ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 59

За минувшие сутки украинские боевики 11 раз открывали огонь по районам ДНР.

ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли Кировский район Донецка за 20 минут, выпустив 25 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и три снаряда калибра 155 миллиметров в данном направлении. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В 00:23 по местному времени был зафиксирован прилет 15 ракет из РСЗО, в 00:45 украинские боевики выпустили еще десять ракет. В промежутке между этими атаками, в 00:42, ВСУ ударили тремя снарядами калибра 155 миллиметров.

Информации о пострадавших не поступало.

Прежде сообщалось, что за минувшие сутки киевский режим 11 раз открывал огонь по районам ДНР, в результате чего погиб местный житель, еще четыре человека были ранены.

Тем временем омбудсмену республики Дарье Морозовой отказали в выступлении на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Российская сторона пригласила представителя ДНР на встречу, однако США потребовали процедурного голосования, и оно завершилось не в пользу Морозовой.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, комментируя ситуацию, что обстановка в регионе напрямую связана с положением дел на Украине, но Совбез предпочел не узнавать, что в действительности происходит в Донбассе из первых уст. По его мнению, факт отказа Морозовой подтверждает, что международная организация «не считает за людей» жителей региона.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние новости из зоны спецоперации.

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