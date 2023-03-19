ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли Кировский район Донецка за 20 минут, выпустив 25 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и три снаряда калибра 155 миллиметров в данном направлении. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В 00:23 по местному времени был зафиксирован прилет 15 ракет из РСЗО, в 00:45 украинские боевики выпустили еще десять ракет. В промежутке между этими атаками, в 00:42, ВСУ ударили тремя снарядами калибра 155 миллиметров.

Информации о пострадавших не поступало.

Прежде сообщалось, что за минувшие сутки киевский режим 11 раз открывал огонь по районам ДНР, в результате чего погиб местный житель, еще четыре человека были ранены.

Тем временем омбудсмену республики Дарье Морозовой отказали в выступлении на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Российская сторона пригласила представителя ДНР на встречу, однако США потребовали процедурного голосования, и оно завершилось не в пользу Морозовой.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, комментируя ситуацию, что обстановка в регионе напрямую связана с положением дел на Украине, но Совбез предпочел не узнавать, что в действительности происходит в Донбассе из первых уст. По его мнению, факт отказа Морозовой подтверждает, что международная организация «не считает за людей» жителей региона.

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