Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 18 марта

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 674

Минобороны России: в Харьковской области отбита попытка атаки украинских войск

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские неонацисты терпят поражения по всему фронту и постоянно теряют технику: все самое важное в дайджесте на 5-tv.ru.

Российские офицеры доложили последние новости из зоны специальной военной операции (СВО). Видеозапись предоставили в Минобороны РФ.

«На авдеевском направлении были обнаружены две долговременные огневые точки противника. Расчет противотанкового ракетного комплекса последовательно уничтожил обе выявленные цели», — сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Он добавил, что слаженная работа военных обеспечила штурмовому подразделению продвижение вперед. Офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил обстановку на купянском направлении. По словам военнослужащего, российские силы сорвали ротацию, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танкисты ликвидировали украинских неонацистов и их технику.

«Уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Украины, три орудия — буксируемая гаубица Д-20, а также самоходные артиллерийские установки „Акация“ и Krab», — пояснил Половодов.

Он также заметил, что российские мотострелки отбили попытку со стороны ВСУ атаковать под Харьковом. На южно-донецком направлении ВСУ потеряли, примерно, взвод живой силы и бронеавтомобиль, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На запорожском направлении противник предпринял повторную атаку наших подразделений. Экипажем вертолета Ка-52 с применением средств авиационного поражения была уничтожена боевая машина пехоты, минометным огнем — живая сила противника», — доложил Гордеев.

Офицер резюмировал, что в дальнейшем ВСУ отказались от повторных атак. При контрбатарейной борьбе радикалы потеряли две гаубицы.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как военные РФ пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска.

Тема:
Спецоперация
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