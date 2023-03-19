Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

В результате произошедшего ночью ракетного обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб местный житель. Он находился в машине рядом со зданием, куда прилетели снаряды. Взрыв пробил стену дома, осколки и стекла окон буквально изрешетили автомобиль. Мужчина так и остался на водительском сиденье, скончался на месте. Кадры последствий обстрела появились в распоряжении 5-tv.ru.

Этой ночью ВСУ трижды обстреляли Кировский район Донецка за 20 минут, выпустив 25 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и три снаряда калибра 155 миллиметров.

После полуночи был зафиксирован первый удар — 15 ракет из РСЗО, следом за ним упали три снаряда калибра 155 миллиметров, затем еще десять ракет.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения конфликта между киевским режимом и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской (ЛНР) народными республиками Москва ответила на просьбу глав региона о помощи. Обстрелы ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой. Минувшей осенью четыре освобожденных от киевского режима региона по результатам референдумов вошли в состав РФ — это Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что омбудсмену ДНР Даре Морозовой отказали в выступлении на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред РФ при международной организации Василий Небензя в ответ заявил, что факт отказа говорит о том, в ООН жителей Донбасса «не считают за людей».