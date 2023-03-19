Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

За 20 минут украинские боевики выпустили 25 ракет и три снаряда калибра 155 миллиметров, один человек погиб.
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате произошедшего ночью ракетного обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб местный житель. Он находился в машине рядом со зданием, куда прилетели снаряды. Взрыв пробил стену дома, осколки и стекла окон буквально изрешетили автомобиль. Мужчина так и остался на водительском сиденье, скончался на месте. Кадры последствий обстрела появились в распоряжении 5-tv.ru.
Этой ночью ВСУ трижды обстреляли Кировский район Донецка за 20 минут, выпустив 25 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) и три снаряда калибра 155 миллиметров.
После полуночи был зафиксирован первый удар — 15 ракет из РСЗО, следом за ним упали три снаряда калибра 155 миллиметров, затем еще десять ракет.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения конфликта между киевским режимом и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской (ЛНР) народными республиками Москва ответила на просьбу глав региона о помощи. Обстрелы ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой. Минувшей осенью четыре освобожденных от киевского режима региона по результатам референдумов вошли в состав РФ — это Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что омбудсмену ДНР Даре Морозовой отказали в выступлении на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред РФ при международной организации Василий Небензя в ответ заявил, что факт отказа говорит о том, в ООН жителей Донбасса «не считают за людей».
- 19 мар
- Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
- 19 мар
- ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку
- 19 мар
- Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи
- 18 мар
- Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
- 18 мар
- Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
- 18 мар
- Российские военные уничтожили РСЗО БМ-21 ВСУ и трех боевиков под Херсоном
- 18 мар
- Кинжал в сердце: почему идея Украины производить снаряды под землей обречена на провал
- 18 мар
- Боевики ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья Херсонской области
- 18 мар
- Хозяева неба: лучшее видео из зоны СВО за день
- 18 мар
- Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 18 марта
Читайте также
46%
0.19 81.46
0.32
Нашли ошибку?