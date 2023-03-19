ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 37

Злоумышленник уже раскаялся в содеянном.

ВС РФ поймали украинского велосипедиста-наводчика с помощью беспилотника

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация

Российские войска поймали украинского наводчика при помощи беспилотника, сообщило издание «Военное обозрение». По предварительным данным, злоумышленник ехал на велосипеде, снимая на телефон позиции и укрепления, а также технику Вооруженных сил России. Сначала его «вели» некоторое время, а затем опергруппа задержала наводчика.

Тот во всем признался, извинившись за свои действия. Задержанный связался с кураторами в присутствии правоохранителей. Позже установили, что мужчина не получил денежное вознаграждение за съемку, которое ему пообещали.

Отмечается, что по координатам, которые передал наводчик, артобстрел не производился.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Т-90М «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ. Перед этим российский танк несколько раз выстрелил по укрепрайону ВСУ.

Тема:
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