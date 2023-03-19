Путин оценил возможность начала спецоперации в 2014 году
Путин: в вопросе сроков начала спецоперации сослагательное наклонение применять невозможно
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Президент РФ отметил, что Россия не была подготовлена к более серьезным действиям, чем предпринятые решения в рамках крымской весны.
Если оценивать возможность о принятии решения по началу СВО на Украине в 2014 году, то не стоить использовать сослагательное наклонение. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в эфире программы в эфире одного из федлеральных каналов.
В ходе разговора журналист Павел Зарубин задал вопрос лидеру России, не считает ли он, что начать СВО стоило еще в 2014 году, когда «Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием».
«Что касается готовности и целесообразности… Это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения», — ответил президент.
Также Путин отметил, что на тот момент, возможно, Россия не была подготовлена к более серьезным действиям, чем предпринятые решения в рамках крымской весны. По словам Путина, тогда Кремль надеялся, что конфликт можно будет разрешить только мирными методами.
Прежде Владимир Путин заявил, что Россия в 2014 году не могла отказать крымчанам в поддержке, когда на них «наезжали нацики». Также президент России во время рабочей поездки в Мариуполь высказался о всушниках, которые минировали городские больницы. По словам Путина, нормальные люди так не делали бы.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Путин за рулем автомобиля осмотрел несколько районов в Мариуполе.
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