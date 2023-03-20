Российские артиллеристы уничтожили две гаубицы ВСУ в Херсонской области

ВС РФ уничтожили украинские гаубицы Д-30 и МСТА-Б в Херсонской области
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Украинские националисты потеряли технику в районе населенных пунктов Янтарное и Белозерка.
По информации источника 5-tv.ru в экстренных службах, ночью артиллерийским огнем в районе Янтарное Херсонской области уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, украинские войска при этом потеряли троих военнослужащих убитыми и четверых ранеными различной степени тяжести.
Кроме того, огнем артиллерии уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области, шестеро боевиков ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести, добавил представитель экстренных служб.
Прежде в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух ангаров с боевыми припасами и техникой ВСУ в Херсонской области. В ведомстве отметили, что Вооруженными силами России был нанесен урон также и по личному составу противника.
Россия продолжает вести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской федерации по результатам референдумов, прошедших в регионах в сентябре 2022 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области.
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