Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином прибыл в Москву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 88

Борт китайского лидера находился на первом месте в рейтинге самых отслеживаемых рейсов в мире.

Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Самолет, на котором в Россию летел председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился в Москве. Сообщил корреспондент «Известий» из столичного аэропорта Внуково.

За полетом бортового судна с Си Цзиньпином следили более 100 тысяч человек. Boeing 747 Air China находился на первом месте в рейтинге самых отслеживаемых рейсов в мире.

Во Внуково Си Цзиньпина встретили с оркестром и журналистами, сообщает корреспондент «Известий». Ждали председателя КНР не только в аэропорту — граждане Китая, живущие в РФ, собираются возле отеля, в котором остановится лидер.

Председатель КНР прибыл в Россию с визитом по приглашению президента Владимира Путина. Визит государственного лидера продлится с 20 по 22 марта. Представители стран планируют обсудить «важные глобальные и региональные вопросы», а также двустороннее сотрудничество, как отмечалось ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Си Цзиньпин опубликовали статьи в преддверии переговоров.

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Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином прибыл в Москву

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