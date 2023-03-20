Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином прибыл в Москву

Самолет, на котором в Россию летел председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился в Москве. Сообщил корреспондент «Известий» из столичного аэропорта Внуково.

За полетом бортового судна с Си Цзиньпином следили более 100 тысяч человек. Boeing 747 Air China находился на первом месте в рейтинге самых отслеживаемых рейсов в мире.

Во Внуково Си Цзиньпина встретили с оркестром и журналистами, сообщает корреспондент «Известий». Ждали председателя КНР не только в аэропорту — граждане Китая, живущие в РФ, собираются возле отеля, в котором остановится лидер.

Председатель КНР прибыл в Россию с визитом по приглашению президента Владимира Путина. Визит государственного лидера продлится с 20 по 22 марта. Представители стран планируют обсудить «важные глобальные и региональные вопросы», а также двустороннее сотрудничество, как отмечалось ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Си Цзиньпин опубликовали статьи в преддверии переговоров.