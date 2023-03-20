Сокрушительный удар: ВСУ потеряли убитыми более 245 боевиков за сутки под Донецком

Всего за сутки было ликвидировано около 500 националистов, рассказали в Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили более 245 боевиков ВСУ за минувшие сутки на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений „Южной“ группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих», — сказал Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на этом же направлении за минувшие сутки была уничтожена разнообразная техника ВСУ. А именно: один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

В общей сложности за минувшие сутки потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 500 человек убитыми. Наибольшие потери зафиксированы на донецком направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие территории останутся у Украины после спецоперации. Будущее украинских земель на закрытой встрече спрогнозировали ведущие американские эксперты.