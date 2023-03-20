Сокрушительный удар: ВСУ потеряли убитыми более 245 боевиков за сутки под Донецком
ВС РФ за сутки уничтожили более 245 боевиков ВСУ на донецком направлении
Фото, видео: Reuters; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Всего за сутки было ликвидировано около 500 националистов, рассказали в Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили более 245 боевиков ВСУ за минувшие сутки на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений „Южной“ группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих», — сказал Игорь Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что на этом же направлении за минувшие сутки была уничтожена разнообразная техника ВСУ. А именно: один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».
В общей сложности за минувшие сутки потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 500 человек убитыми. Наибольшие потери зафиксированы на донецком направлении.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие территории останутся у Украины после спецоперации. Будущее украинских земель на закрытой встрече спрогнозировали ведущие американские эксперты.
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