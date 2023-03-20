Представители украинской православной церкви пришли к офису Зеленского, а он их проигнорировал

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Подобное отношение к церкви является настоящим преступлением, которое по каким-то причинам не привлекает внимание ООН.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Представители украинской православной церкви прямо сейчас пытаются отстоять Киево-Печерскую лавру. Священнослужители прибыли к офису Зеленского, чтобы обсудить ситуацию лично с президентом и получить официальный ответ на свой запрос, но глава Украины их проигнорировал.

Встреча, как пояснили в администрации президента Украины, не была запланированной. Ранее, Минкульт страны заявил, что монахи должны покинуть территорию лавры, договор с церковью аннулировали, и предписали служителям уйти из монастыря до конца марта.

Тема:
Украинский кризис
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