Представители украинской православной церкви пришли к офису Зеленского, а он их проигнорировал

Представители украинской православной церкви прямо сейчас пытаются отстоять Киево-Печерскую лавру. Священнослужители прибыли к офису Зеленского, чтобы обсудить ситуацию лично с президентом и получить официальный ответ на свой запрос, но глава Украины их проигнорировал.

Встреча, как пояснили в администрации президента Украины, не была запланированной. Ранее, Минкульт страны заявил, что монахи должны покинуть территорию лавры, договор с церковью аннулировали, и предписали служителям уйти из монастыря до конца марта.