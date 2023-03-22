Великовозрастный и сильный: чем советский танк Т-62M лучше американских Abrams

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 309

MWM: обновленный танк РФ Т-62М превосходит военную технику Запада

Великовозрастный и сильный: чем советский танк Т-62M лучше американских Abrams

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Техника поступила на вооружение ВС РФ в 80-х годах прошлого века.

Модернизированный российский танк Т-62М превосходит западную технику, отправляемую Киеву. Об этом пишет издание Military Watch. Аналитики считают: все дело в том, что бронетехника в зоне спецоперации используется не для уничтожения танков противника, а для поддержки живой силы. В итоге Т-62М — ценный ресурс в боевых действиях, исходя из своей численности, мобильности и отсутствия аналогов у Запада.

В материале сказано, что один из наиболее заметных апгрейдов — интегрированный тепловизионный прицел. Он обеспечивает большую осведомленность о боевой обстановке, нежели базовые Т-62М или большинство техники на вооружении Украины, не имеющей таких прицелов. Ночью он способен обнаружить цель на расстоянии до двух километров. Также подчеркивается, Т-62 менее прихотлив в обслуживании и более прост в использовании, чем, к примеру, Т-72.

«Что делает его оптимальным выбором как для подразделений ополчения, так и для призывных подразделений российской армии», — говорится в статье.

Модернизированный Т-62 поступил на вооружение в 80-х, из-за чего ему практически столько же лет, сколько Leopard 2 и Abrams, которые поставляют Киеву.

На фоне российской спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины недружественные к РФ страны НАТО и Европы стали оказывать всяческую помощь украинским неонацистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад хочет уничтожить Украину.

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