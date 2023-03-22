Великовозрастный и сильный: чем советский танк Т-62M лучше американских Abrams
MWM: обновленный танк РФ Т-62М превосходит военную технику Запада
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Техника поступила на вооружение ВС РФ в 80-х годах прошлого века.
Модернизированный российский танк Т-62М превосходит западную технику, отправляемую Киеву. Об этом пишет издание Military Watch. Аналитики считают: все дело в том, что бронетехника в зоне спецоперации используется не для уничтожения танков противника, а для поддержки живой силы. В итоге Т-62М — ценный ресурс в боевых действиях, исходя из своей численности, мобильности и отсутствия аналогов у Запада.
В материале сказано, что один из наиболее заметных апгрейдов — интегрированный тепловизионный прицел. Он обеспечивает большую осведомленность о боевой обстановке, нежели базовые Т-62М или большинство техники на вооружении Украины, не имеющей таких прицелов. Ночью он способен обнаружить цель на расстоянии до двух километров. Также подчеркивается, Т-62 менее прихотлив в обслуживании и более прост в использовании, чем, к примеру, Т-72.
«Что делает его оптимальным выбором как для подразделений ополчения, так и для призывных подразделений российской армии», — говорится в статье.
Модернизированный Т-62 поступил на вооружение в 80-х, из-за чего ему практически столько же лет, сколько Leopard 2 и Abrams, которые поставляют Киеву.
На фоне российской спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины недружественные к РФ страны НАТО и Европы стали оказывать всяческую помощь украинским неонацистам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад хочет уничтожить Украину.
- 22 мар
- Минобороны: войска РФ за сутки сбили 26 беспилотников ВСУ в ходе СВО
- 22 мар
- ВКС РФ уничтожили более 20 тысяч объектов противника с начала спецоперации
- 22 мар
- Лавров назвал передачу Киеву снарядов с обедненным ураном шагом к эскалации
- 22 мар
- Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 боевиков ВСУ на донецком направлении
- 22 мар
- Корреспондент «Известий» показал видео штурма позиций ВСУ в кромешной тьме
- 22 мар
- В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мужчина
- 22 мар
- «Были глубоко спрятаны»: Вика Цыганова высказалась о покинувших РФ артистах
- 22 мар
- «Отдыхать некогда»: как ремонтные бригады ВС РФ в кратчайшие сроки реанимируют танки
- 22 мар
- «Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации
- 22 мар
- Второй Чернобыль у границ РФ: чем опасны снаряды с обедненным ураном
Читайте также
87%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?