Как военнослужащие обнаруживают цели на авдеевском направлении? И какое оружие используется для поражения выявленных точек ВСУ?

Там, где еще пару дней назад были танки и передовые подразделения российских войск на авдеевском направлении сегодня — ближайший тыл. По позициям ВСУ работает артиллерия и делает это в том числе дальнобойными снарядами, их чередуют с обычными. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань узнал, как в бою такая тактика помогает российской армии.

«На авдеевском направлении фронт продолжает продвигаться вперед. Еще не так давно здесь работали танкисты, а сегодня уже с этого места работает тяжелая артиллерия, уже потянулись 152-миллиметровые оружия МСТА-Б. Фронт каждый день, метр за метром, продвигается вперед», — рассказал Астрахань.

Офицер 1-го Донецкого корпуса с позывным «Персей» рассказал, что военные в основном работают здесь с буксируемой гаубицей 2А65.

«В основном задача — это контрбатарейная борьба и поддержка нашей пехоты. Поразили самоходную артиллерийскую установку. До этого буксируемую технику. Так что советские орудия вполне справляются с натовской техникой», — отметил военнослужащий.

Огонь ведется по запросам пехоты. Цели появляются вблизи и на максимальной дальности. И среди стреляных гильз можно хорошо увидеть, как вперемешку лежат и черные от дальнобойных зарядов и желтые от обычных. По разнице в их длине хорошо видно, насколько отличается масса пороха.

«Часовой берет выходит с ружьем, следит за небом. Первоочередно его (беспилотник. — Прим. ред.) слышим, а потом уже на звук реагируем, находим его в небе, после чего целимся, чтобы он попал в прицел и зажимаем курок. После этого минут пять и коптер садится на землю», — поведал военный.

Фронт каждый день метр за метром продвигается вперед.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.