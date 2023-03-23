«Самоубийственная тема»: чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Военный Дандыкин рассказал, что ВСУ ждут огромные потери при попытке наступления на Крым

«Самоубийственная тема»: чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

Боевики Незалежной уже попробовали провести так называемую разведку боем, но понесли больше потери.

Не первую неделю на Украине угрожают нападением на Крым. Если украинская армия действительно решится на это, ее будут ждать большие потери, поскольку путь проходит через степи, где нет укрытия. К тому же там серьезно подготовленная российская оборонная линия. Об этом изданию URA.RU рассказал капитан первого ранга в запасе и ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

«У них (Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Прим. ред.) идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Мое мнение — это будет для них самоубийственная тема», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что боевики ВСУ уже попробовали провести так называемую разведку боем. В результате российские войска ликвидировали две роты врага, включая технику. Военный подчеркнул, что маршрут на Крым проходит через направление сватово-кременная, где ВСУ несут огромные потери.

«Сватово-кременная — это лес. Как они называют, проклятый лес», — заключил Дандыкин.

До этого глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские националисты не смогут захватить республике, поскольку территории ничего не угрожает после формирования обороны и фортификации.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры подготовки российского десанта в тыловом районе спецоперации.

Тема:
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