Учитель физкультуры из Ессентуков вернулся из зоны СВО: трогательное видео
Спустя полгода военной службы в Донбассе мужчина смог взять отпуск, навестить семью и учеников.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru
Вернулся, как и обещал. В Ессентуках в родной школе восторженно встретили учителя физкультуры. Педагог приехал из зоны СВО. И после встречи с семьей навестил своих учеников.
При виде учителя некоторые ребята не могли сдержать слез радости и накинулись на него с объятиями. Мужчина уехал в Донбасс полгода назад и только сейчас смог получить кратковременный отпуск.
- 23 мар
- Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом
- 23 мар
- Вдове летчика, совершившего более 600 вылетов в ходе СВО, вручили звезду Героя РФ
- 23 мар
- «Цели в программе»: в Великобритании подтвердили связь украинского спецназа с ЦРУ
- 23 мар
- «Против граждан»: названа главная цель антироссийских санкций
- 23 мар
- Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО
- 23 мар
- «Этот лом распадается в пыль»: зачем Киеву отправляют урановые снаряды
- 23 мар
- США боятся остаться у разбитого корыта из-за мирного плана Китая по Украине
- 23 мар
- Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
- 23 мар
- Кольцо сжимается: как тактика российских военных помогает в бою под Авдеевкой
- 23 мар
- «Самоубийственная тема»: чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым
Читайте также
+9° 759 мм рт. ст.
53%
53%
76.96
0.12 82.97
0.43
0.12 82.97
0.43
Нашли ошибку?