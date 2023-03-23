«Этот лом распадается в пыль»: зачем Киеву отправляют урановые снаряды

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 187

Депутат Гурулев: урановые снаряды отправляют на Украину, чтобы загадить ее территорию

«Этот лом распадается в пыль»: зачем Киеву отправляют урановые снаряды

Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko

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Тема:
Спецоперация

Недружественные к РФ государства продолжают бессмысленное бряцанье вооружениями.

Великобритания планирует поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, чтобы «загадить ее территорию». Такое мнение в социальных сетях высказал член комитета Госдумы Андрей Гурулев. Его анализ ситуации на Украине приводит издание EADaily.

«Какого-то массового применения найти сегодня не представляется возможным, при ударе по бетону этот лом распадается в пыль, которая заражает местность, она принесет вред людям, которые потом будут жить на местности», — пояснил он.

Депутат добавил, что Североатлантический альянс понимает: такая территория уже не будет контролироваться военным блоком. Политик также затронул историю создания боеприпаса с обедненным ураном. По его словам, снаряд создали, когда Штаты поняли, что советская 125-миллиметровая пушка, которую установили на танках послевоенного образца, является очень эффективной в борьбе с зарубежной техникой.

«У них тогда основная машина была M60, только начинались поставки Abrams. Он (снаряд — Прим. ред.) предназначался для потенциальной борьбы с большими танковыми частями и соединениями, наступающими в сторону пролива Ла-Манш», — уверен Гурулев.

Парламентарий резюмировал, что сегодня применение танковых частей и соединений, нельзя назвать массовым. Нынешнее время, скорее, эра высокоточного оружия, беспилотников, ракет, управляемых бомб и артиллерии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как снаряды с ураном погубят Украину.

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