Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

ВС РФ могут создать чувствительную радиолокационную станцию.

Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Когда украинская армия пытается атаковать крымский полуостров, то использует особенные подводные дроны. ВСУ надеются, что российские войска не смогут обнаружить их, потому что они отличаются от обычных и «идут притопленные».

Однако у бойцов России имеются все средства, чтобы найти вражеские дроны и уничтожить их. Об этом заявил российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов.

«Пока единственное применение их было именно в Севастополе. Дроны идут притопленные. Локации их тяжело обнаружить. Глаза и уши — вот единственная система выявления, которая позволяет их уничтожить. Используются для обнаружения дронов тепловизоры, приборы ночного видения», — сообщил он в беседе с изданием URA.RU.

В том числе Комоедов отметил, что можно создать чувствительную радиолокационную станцию, так называемые «перископы» (оптический прибор, позволяющий наблюдать за горизонтом моря и воздухом с подводной лодки, идущей на некоторой глубине. — Прим. ред.). Такое оборудование может обнаружить неосязаемую цель.

«Задача — обнаружить, далее отследить и поразить. У нас есть чем поражать. У нас есть и специализированные гранатометы, и стрелковое оружие разного калибра, и пулеметы, и автоматы», — сообщил эксперт.

По словам Комоедова, специфика работы дронов контактная. Приборы, начиненные взрывчаткой, управляются кем-то извне. Когда они приближаются к цели, то должны взорваться при столкновении с ней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым.

Тема:
Украинский кризис
24 мар
ВСУ стали энергичнее использовать авиацию на купянском направлении
23 мар
Взаимовыгодный обмен: США призвали Украину завершить конфликт необычным способом
23 мар
США боятся остаться у разбитого корыта из-за мирного плана Китая по Украине
23 мар
«Должен решать проблемы, а не добавлять»: активисты обрушились на Блинкена с критикой
22 мар
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде
22 мар
«Подтверждают свой статус»: в МИД РФ призвали США не идти по пути эскалации
22 мар
Расчеты «Мста-С» поразили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
21 мар
Шойгу не стал давать прогноз о сроках завершения СВО
21 мар
«Их не спасет»: почему ВСУ так боятся окружения Авдеевки российскими войсками
21 мар
Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном
+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

22:38
«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси
22:23
В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки
22:10
Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ
21:52
В Москве прошла необычная операция: кота спасли из-под припаркованной машины
21:39
На Украине ликвидирован наемник из Ирландии
21:25
Гинеколог раскрыла правду о вреде внутриматочных спиралей

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2 апреля
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео