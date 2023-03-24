Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ
ВС РФ могут создать чувствительную радиолокационную станцию.
Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov
Когда украинская армия пытается атаковать крымский полуостров, то использует особенные подводные дроны. ВСУ надеются, что российские войска не смогут обнаружить их, потому что они отличаются от обычных и «идут притопленные».
Однако у бойцов России имеются все средства, чтобы найти вражеские дроны и уничтожить их. Об этом заявил российский военачальник, политик, командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов.
«Пока единственное применение их было именно в Севастополе. Дроны идут притопленные. Локации их тяжело обнаружить. Глаза и уши — вот единственная система выявления, которая позволяет их уничтожить. Используются для обнаружения дронов тепловизоры, приборы ночного видения», — сообщил он в беседе с изданием URA.RU.
В том числе Комоедов отметил, что можно создать чувствительную радиолокационную станцию, так называемые «перископы» (оптический прибор, позволяющий наблюдать за горизонтом моря и воздухом с подводной лодки, идущей на некоторой глубине. — Прим. ред.). Такое оборудование может обнаружить неосязаемую цель.
«Задача — обнаружить, далее отследить и поразить. У нас есть чем поражать. У нас есть и специализированные гранатометы, и стрелковое оружие разного калибра, и пулеметы, и автоматы», — сообщил эксперт.
По словам Комоедова, специфика работы дронов контактная. Приборы, начиненные взрывчаткой, управляются кем-то извне. Когда они приближаются к цели, то должны взорваться при столкновении с ней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, чем может обернуться для ВСУ попытка напасть на Крым.
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