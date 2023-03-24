МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области
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Российские войска массированно уничтожают дроны неприятеля.
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Также стало сообщается о том, что за сутки были сбиты 18 дронов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.
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