МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области

В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Также стало сообщается о том, что за сутки были сбиты 18 дронов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.