МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Российские войска массированно уничтожают дроны неприятеля.

МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Также стало сообщается о том, что за сутки были сбиты 18 дронов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

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