Украинские боевики уже расплачиваются своими жизнями, поддерживая киевский режим, однако это не конечная точка.

Украинские националисты потеряют Артемовск, что впоследствии станет поражением Украины и падением ее президента Владимира Зеленского. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube заявил отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам американца, боевики проигрывают, затем наступит момент, когда они будут сломлены с последующим распадом.

«Который приведет к тому, что, если конфликт будет продолжаться в том же духе, Украина проиграет где-то летом или в начале осени», — пояснил Риттер.

Офицер считает: если киевский режим продолжит противоборство с Москвой, не приняв мирного плана или прекращения огня, Незалежная расплатится, причем довольно крупной ценой поражения. Риттер добавил, что, по его мнению, китайская инициатива по урегулированию украинского конфликта подобрана в нужное время.

«Это та инициатива, за успех которой должны молиться все», — прокомментировал он.

Эксперт резюмировал: если Зеленский согласится с китайским планом, он сможет спасти страну, включая ее территориальную целостность и армию, а также себя, в том числе оставшись у власти.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью демилитаризации и денацификации. Российские бойцы защищают Родину и жителей Донбасса от киевского режима, который обстреливает города последние восемь лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео с возвращением школьного учителя Ессентуков из зоны СВО.