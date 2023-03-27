Российские танкисты уничтожают укрепрайоны боевиков под Угледаром

На подступах к Угледару не смолкают танковые дуэли. Наши подразделения бьют противника практически в упор. Боевики пытаются сопротивляться, но плотным огнем экипажи буквально выдавливают их с занятых позиций. За происходящим на передовой наблюдает Кирилл Ольков.

Уникальные кадры боевой работы танкистов под Угледаром. Серия пушечных выстрелов по укрепрайонам ВСУ. Мгновенная перезарядка прямо на ходу. Корректировка огня. Цель настолько близко, что бойцы видят ее из окна кабины.

Танки выходят на оперативный простор. Таранят противника в ближнем бою.

Сопротивление подавлено. Экипаж заходит на бывшую территорию ВСУ. Проезжает мимо уничтоженных укрепрайонов боевиков. Выполнив задачу, танкисты поворачивают обратно.

Боец с позывным «Газик» только что с передовых рубежей. Его танк шел во главе колонны, пробивал дорогу остальным. И первым принял на себя вражеский удар.

«Я шел вперед задача была протралить освободить путь от мин. Сзади меня шли остальные. Прилетело. Но машина крепкая, вывезла с поля боя», — рассказал военнослужащий РФ с позывным «Газик».

У мотострелков восточного военного округа — особая, и самая опасная миссия. Чем ближе они подберутся к врагу, тем больше вероятность, что противник будет уничтожен. Танковые дуэли на предельно малых дистанциях, стрельба практически в упор. Это все про них.

«Заходим. Видим противника. Кто первый увидел — докладывает командиру, откуда стреляют на глаз смотрим. Начинает работу наводчик», — рассказал механик-водитель с позывным «Фикса».

Танки всегда атакуют первым эшелоном, с флангов их наступление поддерживают боевые машины пехоты.

Их задача — прикрытие штурмовых групп, которые закрепились на окраинах Угледара и полностью контролируют район северных и южных дач.

«Как можно больше прикрыть своих товарищей. По максимуму отработать и вернуться живым», — рассказал командир боевой машины пехоты с позывным «Бэтэр».

Подкрепление уже близко. Танковые экипажи в сопровождении боевых машин пехоты как раз сейчас выдвигаются на подмогу штурмовикам, которые уже подошли вплотную к стенам вражеского гарнизона.