ВСУ готовятся оставить Авдеевку: российские войска взяли город в полукольцо

Украинские боевики значительно снизили интенсивность обстрелов Донецка, они экономят снаряды.

ВСУ готовятся оставить Авдеевку — именно оттуда боевики бьют по Донецку. Бывший командир роты батальона «Айдар»* Евгений Дикий заявил, что российские войска взяли город в полукольцо. Артемовск окружен почти полностью.

«Если Бахмут (Артемовск — Прим. ред.) сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка — пока наполовину», — цитирует его «Страна.ua».

Скоро ВСУ могут оказаться на авдеевском направлении в такой же тяжелой ситуации, как и в Артемовске.

Тем временем местные власти призывают жителей покинуть Авдеевку. Там выключают мобильную связь, прекращают работу коммунальные службы. Некому обслуживать генераторы и сотовые вышки, предупредил глава администрации.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории России.