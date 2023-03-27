Портал открылся: в небе над Москвой появилось черное кольцо
Черное кольцо образовалось в небе над районом Строгино в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин;Telegram / sputnik_strogino; 5-tv.ru
Местные жители слышали хлопок перед тем, как увидели страшную картину.
В Москве произошло загадочное явление — в одном из районов жители заметили странное черное кольцо, вздымающееся в небо.
По последней информации, это произошло над жилым комплексом «Спутник» в Строгино. Местные жители тут же принялись снимать видео, на которых отчетливо видно, как в небе кружит страшный черный дым в кольце. Кстати, некоторые свидетели сообщают о том, что перед этим был слышен хлопок, вроде взрыва.
Согласно выводам экспертов, это не совсем загадочное явление: его можно наблюдать, когда выхлоп дыма произошел очень резко. Если дым не успевает развеяться, то приобретает именно округлую форму и улетает.
Московские экстренные службы пока не комментируют данное событие, но жители квартир рядом с этим явлением обеспокоены. Что это было?
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие несчастья несет ретроградный Меркурий.
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