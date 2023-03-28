В Минобороны России впервые заявили о сбитой в ходе СВО «умной» авиабомбе GLSDB
Помимо этого, в зоне СВО ликвидировано более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российские военнослужащие сбили в зоне специальной военной операции управляемый снаряд РСЗО GLSDB, который представляет собой «умную» авиабомбу с двигателем, их Украине поставила американская сторона. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB», — заявил он в ходе ежедневного брифинга.
Стоит отметить, что российское оборонное ведомство впервые официально сообщило об этом снаряде. Помимо него, в зоне спецоперации ликвидированы радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса Украина С-300, а также 12 украинских беспилотников.
Также представитель Минобороны сообщил, что на краснолиманском направлении российская группировка войск «Центр» посредством артиллерийского удара нанесла поражение живой силе и боевой технике противника неподалеку от населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР). В результате ликвидировано до 125 украинских боевиков, четыре бронемашины, три пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили 250 боевиков ВСУ на донецком направлении.
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