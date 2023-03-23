Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 250 боевиков ВСУ на донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успехах российской армии и потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки. Так, на донецком направлении силами ВС РФ уничтожено более 250 боевиков вражеской армии.

Помимо потерь личного состава, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении лишились шести танков, пяти боевых бронированных машин, семи автомобилей и одной гаубицы Д-20. В районе населенного пункта Ласточкино ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов.

На купянском направлении за сутки уничтожено 70 боевиков ВСУ, боевая машина пехоты, два пикапа, американская артиллерийская система М777 и боевая машина РСЗО «Град». На краснолиманском направлении за сутки ликвидировано 80 солдат ВСУ, а также два бронированных автомобиля, три пикапа, гаубица Д-30.

Также в Минобороны РФ рассказали, что на запорожском и херсонском направлениях российская армия уничтожила 65 украинских военнослужащих и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.

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