«Ангел спас от смерти»: священник отправился на передовую и чудом выжил после ранения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Священник отправился волонтером в зону СВО, но получил тяжелое ранение

«Ангел спас от смерти»: священник отправился на передовую и чудом выжил после ранения

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

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Тема:
Спецоперация

Однажды мужчина увидел объявление: нужны люди, которые будут вести земляные работы вблизи зоны СВО.

Священнослужитель по имени Роман Витюк, который решил записаться в ряды волонтеров и поехать восстанавливать Донбасс, поделился своей историей с KP.RU.

Его жизнь начиналась довольно просто: Московская Духовная семинария, затем его определили настоятелем в Ростов Великий. Там мужчина прожил вместе с супругой девять лет, у них родились двое сыновей. Затем семья решила совершить переезд в другое место, но он затянулся.

«У меня есть родственники на Донбассе. Помню, как в детстве с родителями ездил к ним в гости. Мне там нравилось», — рассказывает Витюк.

По его словам, ему внезапно пришла в голову мысль о том, что можно отправиться волонтером на СВО.

«Я знал, что это будет опасная и тяжелая работа, но не мог сидеть, сложа руки», — говорит священник.

Он также добавил, что тут же связался со знакомыми, которые уже помогали там и отправился с ними в путь.

«Только жена и дети знали о моей затее. Всем остальным я сказал, что поехал в отдыхать к другу в Крым», — говорит Витюк.

Но дальше — больше. Во время одного из визитов в Санкт-Петербург, мужчина увидел объявление: нужны люди, которые будут вести земляные работы вблизи зоны СВО. Витюк решился без промедлений.

Однако буквально через месяц после прибытия — попал под обстрел. Роман получил осколочные ранения головы, ног, тела и его отправили в московский институт Склифосовского. Медики две недели улучшали состояния здоровья Романа и только потом отпустили домой. Но уже в марте мужчине пришло приглашение на награждение волонтеров в Москве орденом Мужества.

Награду священнику вручал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, было крайне волнительно получать награду из рук известного чиновника.

Сейчас Роман Витюк все еще на больничном, но главная его мечта — поскорее снова надеть рясу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин поблагодарил волонтеров РФ за помощь жителям Донбасса и поддержку военных.

Тема:
Спецоперация
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