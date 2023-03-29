В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о поражении в Артемовске
По словам Дмитрия Пескова, в российском обществе доминирует уверенность, что все цели, поставленные в СВО, будут достигнуты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru
В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае поражения в Артемовске Запад начнет активнее подталкивать Киев к переговорам с Москвой.
«Киевский режим сам расставляет свои приоритеты. СВО продолжается, мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск, наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Известий».
Представитель Кремля добавил, что в самой России по отношению к СВО наблюдается абсолютная и беспрецедентная консолидация общества вокруг верхового главнокомандующего и поддержка его политики.
«Мы видим доминирующую уверенность в нашем обществе, что все цели, поставленные в СВО, будут достигнуты», — подчеркнул Песков.
Он не стал прогнозировать сроки окончания спецоперации, переадресовав этот вопрос Министерству обороны, но призвал готовиться к долгой борьбе с Западом, развязавшим против России гибридную войну.
«Если вы имеете в виду войну в широком контексте, то это противостояние с недружественными странами, гибридная война, которая развязана в отношении нашей страны. Это надолго, здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента», — заявил Песков.
Зеленский в интервью Associated Press заявил, что в случае поражения украинской армии в Артемовске международное сообщество и жители Украины начнут активнее подталкивать официальный Киев к компромиссу с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о почти полной зачистке территории завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске от боевиков киевского режима.
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