Эксперт Литовкин объяснил применение найденного у «Северного потока» загадочного буя: опасен?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 503

Литовкин: морской буй мог указывать место взрывчатки у «Северного потока»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Reuters / AXEL SCHMIDT; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Буи используются в качестве маркера, обозначающего определенные области. На что же именно объект указывал в Балтийском море, и кому это было нужно?

В результате проведенной на глубине 73 метров операции с участием представителя компании-владельца Nord Sream 2 AG со дна в области взрыва на «Севером потоке» был поднят морской дымовой буй. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин дал комментарий 5-tv.ru и рассказал, что из себя представляет объект, и мог ли он быть опасен для российского газопровода.

Со дна вблизи «Северного потока» подняли дымовой морской буйСо дна вблизи «Северного потока» подняли дымовой морской буй. Reuters / Danish Defence Command

«Буи, как правило, морские или речные предназначены для обозначения каких-то областей: мелей, каких-то препятствий или границ каких-нибудь участков», — прокомментировал Эксперт.

По словам Литовкина, такие буи выпускают дым для того, чтобы стать заметными в ночи или при иных погодных обстоятельствах. В данном случае эксперт предположил, что буй мог обозначать какую-то интересную зону в Балтийском море: от нити газопровода до сброшенных в воду англичанами снарядов Второй Мировой войны. Не исключено также, что водный объект был оборудован антеннами для подачи сигналов.

«Когда они взорвали трубопроводы, они этим буем, видимо, обозначали то место, где заложена взрывчатка. Не исключено, это я домысливаю», — добавил он.

Военный обозреватель подчеркнул, что сам по себе буй опасности не представляет и спровоцировать взрыв не может. Он лишь выполняет роль «поплавка», привязанного цепью для обозначения какой-либо цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ в США пожаловалось попытки на Белого дома помешать расследованию теракта на «Северных потоках».

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