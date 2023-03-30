Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 30 марта

Демилитаризация и денацификация Украины и противодействие этому со стороны Запада: все самое важное в дайджесте на 5-tv.ru.

Российские военные раскрыли обстановку в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с заявлениями руководства пресс-центров предоставило Минобороны РФ.

Сообщается, что военные группировки войск «Центр» нанесли огневой удар по трем опорным пунктам украинских националистов.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, это произошло на краснолиманском направлении, были задействованы расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

В том числе благодаря расчетам зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» российские бойцы нашли и уничтожили беспилотники боевиков Украины.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигмы, на авдеевском направлении военные России уничтожили вражеский танк.

«На авдеевском направлении разведывательным подразделением первого армейского корпуса выявлен танк в укрытии и скопление военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек», — заявил он.

Боец отметил, что замаскированная боевая машина была ликвидирована в результате удара российской авиации, вместе с составом. Известно, что украинские военные пытались приблизиться к позициям ВС РФ, однако все попытки были пресечены плотным артиллерийским огнем.

В том числе сообщается, что военнослужащие группировки «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно разведывательные группы боевиков Незалежной. Помимо этого войска РФ сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях неподалеку от села Молчанова.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Он отметил, что расчетами зенитно ракетного комплекса «Тор» уничтожены три беспилотника «Фурия» рядом с населенными пунктами Наугольное и Великий Выселок.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.