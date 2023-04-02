«Верните деньги»: во Франции разозлились из-за покупки Украиной нового вооружения за счет ЕС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Украиной нового вооружения за счет Евросоюза

«Верните деньги»: во Франции разозлились из-за покупки Украиной нового вооружения за счет ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Beata Zawrzel

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Тема:
Спецоперация

Обычные европейские граждане продолжают выражать свои возмущения по поводу спонсирования киевского режима.

Недавняя новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский заказал у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak, всколыхнула граждан Франции и других европейских стран. В особенности их возмутило то, что все это будет за счет средств, выделяемых Европой и США. Комментарии на данную тему они оставили под статьей французской газеты Le Figaro.

«Когда они говорят „оплачено ЕС“, подразумевается, что 18 процентов суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику», — разгневался один из читателей.

Другой комментатор сравнил покупку Украиной техники со своим желанием, при котором соседи таким же образом могли скинуться ему на приобретение сотен машин. Еще один европеец и вовсе подсчитал, во сколько французским налогоплательщикам обходится конфликт на Украине.

«Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в пять миллионов евро в сутки», — подсчитал он.

Многие возмущены тем, что их не спросили, а хотят ли они помогать Украине, готовы ли отдавать свои деньги на содержание киевского режима.

«Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена. К ее виску приставят пистолет, а затем выкинут из круга особо приближенных американских вассалов», — предположил один из читателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой план Зеленский стремится реализовать через председателя КНР Си Цзиньпина.

Тема:
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