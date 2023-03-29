«Наивные потуги»: какой план Зеленский стремится реализовать через Си Цзиньпина?
Политолог Мезюхо: Зеленский стремится наладить отношения с Россией через Си Цзиньпина
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; Telegram / mezyukho; Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE; 5-tv.ru
Киевскому режиму есть за чем обратиться к Китаю. Однако это не военная помощь, как может показаться на первый взгляд.
Президент Украины Владимир Зеленский изъявил готовность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран не общались после начала спецоперации России, однако Зеленский заявил, что хочет видеть коллегу в Киеве. Политолог Иван Мезюхо оценил вероятность их очной встречи, а также спрогнозировал итоги потенциальных украинско-китайских переговоров.
«Как этот несамостоятельный человек собирается общаться с Си Цзиньпином как с политиком, представляющим не просто КНР, а суверенный центр силы? О чем Зеленский и Си Цзиньпин могут говорить друг с другом? На равных диалог этих политиков невозможен», — выразил свое недоумение Мезюхо.
Политолог подчеркнул, что Зеленскому никто не поручит представлять интересы Запада в общении с Си Цзиньпином. Однако глава Незалежной может преследовать свои цели и вдеть собственные перспективы этого визита.
По словам собеседника 5-tv.ru, Пекин стал выполнять функцию посредника между Западом и Россией после встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Ранее эту роль пыталась примерить на себя Турция, однако ничего из этого не вышло, отметил Мезюхо.
«Вероятнее всего, украинский президент хотел бы иметь контакт с лидером Китая для того, чтобы передать какой-то месседж Российской Федерации <…> Украина ощущает скорый провал контрнаступления и пытается как-то наладить отношения с Россией, наверное, через Си Цизньпина», — поделился мнением эксперт.
Политолог назвал инициативу киевского режима «наивными потугами», он считает встречу лидера КНР с украинским президентом маловероятной. Если потенциальная встреча все-таки состоится, то ее результаты будут скрыты от публики. Мезюхо предположил, что Киев попросит у Пекина помощи, однако речь пойдет не о новых поставках оружия.
«Зеленский будет просить у председателя КНР содействия во взаимоотношениях с Россией, естественно, об этом никто не заявит вслух», — заключил эксперт.
Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал 5-tv.ru, почему встреча Путина с председателем КНР напугала весь Запад.
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