ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в районе Красного Лимана

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 124

Всего за сутки сразу три командных пункта ВСУ были поражены в ДНР российскими военными.

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в районе Красного Лимана

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские военные поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного бриффинга.

Также, согласно данным МО РФ, был нанесен удар по командно-наблюдательным пунктам украинских националистов в районах населенных пунктов Петровское и Терны в ДНР.

Тема:
Спецоперация
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