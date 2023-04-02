ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в районе Красного Лимана

Российские военные поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного бриффинга.

Также, согласно данным МО РФ, был нанесен удар по командно-наблюдательным пунктам украинских националистов в районах населенных пунктов Петровское и Терны в ДНР.