ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в районе Красного Лимана
| В России 124
Всего за сутки сразу три командных пункта ВСУ были поражены в ДНР российскими военными.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские военные поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного бриффинга.
Также, согласно данным МО РФ, был нанесен удар по командно-наблюдательным пунктам украинских националистов в районах населенных пунктов Петровское и Терны в ДНР.
- 2 апр
- «Вой нацистов»: в Госдуме отреагировали на планы Киева переименовать Севастополь
- 2 апр
- Свыше 200 боевиков ВСУ уничтожили российские военные на донецком направлении
- 2 апр
- Украинские боевики обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS
- 2 апр
- Одной ракетой: войска ВС РФ устроили «громкие похороны» западным танкам
- 2 апр
- Как российские бойцы отражают атаки ВСУ — видео из эпицентра сражения
- 2 апр
- «Песни бьют в самое сердце»: Юлия Чичерина выступила перед солдатами в зоне СВО
- 2 апр
- Сын Трампа высмеял Зеленского, назвав его самым высокооплачиваемым актером
- 2 апр
- Лишают малейшего шанса: стоит ли ожидать наступление ВСУ весной
- 2 апр
- Российские войска отразили комбинированный ракетный удар ВСУ
- 2 апр
- «Верните деньги»: во Франции разозлились из-за покупки Украиной нового вооружения за счет ЕС
Читайте также
+7° 758 мм рт. ст.
81%
81%
77.32
0.23 84.11
0.35
0.23 84.11
0.35
Нашли ошибку?