После взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский, разыскивают девушку

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 438

В ресторане на Университетской набережной произошел взрыв во время творческого вечера Владлена Татарского.

После взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский, разыскивают девушку

Фото: ВКонтакте / id309198157

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

За подрыв ресторана на Университетской набережной в Санкт-Петербурге разыскивается неизвестная девушка, сообщает источник 5-tv.ru. Взрыв в ресторане произошел вечером 2 апреля, предварительно, во время творческого вечера Владлена Татарского. Он погиб, еще 17 человек пострадали, среди них один ребенок. 

Предварительно, эта девушка разыскивается за совершение подрыва ресторанаПредварительно, эта девушка разыскивается за совершение подрыва ресторана. 5-tv.ru

Правоохранительные органы сообщили, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила. 

Информация уточняется. 

Ранее 5-tv.ru опубликовал момент взрыва на видео. 

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