Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского может находиться в реанимации

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского может находиться в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщает источник 5-tv.ru. Предварительно, девушка находится в шоковой реанимации, к ней сейчас никого не пускают.

По нашим данным, ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Личность подозреваемой пока невозможно установить из-за того, что при ней нет документов.

Информация уточняется.

В данный момент известно о 25 пострадавших при взрыве 2 апреля в ресторане «Стрит фуд бар» в Санкт-Петербурге, 19 из них госпитализированы. В результате взрыва был убит военный корреспондент и блогер Владлен Татарский. По одной из версий следствия, причиной взрыва стала статуэтка, которому Владлену Татарскому подарила одна из посетительниц его творческого вечера.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с очевидцем, который рассказал, что предполагаемая убийца была знакома со своей жертвой.