«Я принесла»: что сказала Дарья Трепова на первом допросе в МВД РФ

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 1 422

Дарья Трепова дала первые пояснения в МВД РФ по факту задержания и убийства Татарского

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; МВД России; 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

По версии следствия, девушка имеет непосредственное отношение к взрыву в петербургском кафе, где погиб военкор и пострадали более 30 человек.

Подозреваемая Дарья Трепова дала первые правоохранителям по факту своего задержания в рамках расследования убийства военкора Владлена Татарского в петербургском кафе 2 апреля. Кадры допроса публикует МВД РФ.

На вопрос о причинах задержания девушка пояснила, что это связано с ее пребыванием на месте трагедии, однако призналась, что именно она принесла взорвавшуюся впоследствии статуэтку. О том, кто ее попросил принести опасный подарок, обещала рассказать попозже.

«В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский», — пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Дарья Трепова была задержана почти через сутки после взрыва в кафе на Университетской набережной Северной столицы. Установлено, что девушка арендовала в пяти минутах от заведения квартиру, однако правоохранители обнаружили ее на севере Петербурга, в еще одном арендованном жилье. Предварительно, она намеревалась вылететь за границу.

Взрыв в петербургском кафе произошел накануне вечером. Военкор Владлен Татарский погиб на месте. Более 30 человек получили ранения, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
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