«А кто, если не я?» — мать Татарского поделилась воспоминаниями о покойном сыне
Мать погибшего Татарского: Сын никогда не боялся говорить правду
Фото, видео: ВКонтакте / Владлен Татарский; 5-tv.ru
Знаменитого журналиста с детства привлекало военное ремесло. В помощи российским солдатам он видел свое предназначение.
Мать погибшего военкора Владлена Татарского рассказала, каким ее сын был при жизни. Равиля Ибрагимова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделилась воспоминаниями о детстве и характере покойного наследника.
По словам безутешной матери, ее сын всегда отличался добротой и отзывчивостью, приходил на подмогу друзьям и близким, всегда отстаивал свою точку зрения и не боялся говорить правду с самых малых лет. Юношеский максимализм сохранялся в нем до последнего дня, отметила она.
«Он действительно любил Россию — вот это его качество. Любил людей и любил свою Родину», — добавила Ибрагимова.
Мама Татарского тяжело вспоминает, как она пыталась отговорить сына от поездок на фронт, но тот видел в помощи российским солдатам свою миссию и предназначение.
«Он говорил: „Мама, а кто, если не я? Я хочу ребятам помочь“. Он с детства был военным, он все стихи наизусть знал военные. Он в детстве ходил в кителе папином солдатском и в фуражке, и в резиновых сапогах. Весь двор об этом знает», — вспоминала Ибрагимова в разговоре.
Накануне, 2 апреля, Владлен Татарский погиб во время взрыва в петербургском ресторане. Военный корреспондент проводил творческую встречу, однако вечер омрачило появление незнакомки с подарком, предположительно, начиненным взрывчаткой. В результате произошедшего пострадали более 30 человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемая в организации взрыва Дарья Трепова сказала на первом допросе после задержания.
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