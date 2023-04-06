Херш раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» польско-украинской группой

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Сеймур Херш опубликовал новую статью о подрыве «Северных потоков»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly LomokhovThe Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Журналист изучил сообщения о том, что поляки и украинцы обнаружили газопроводы, исследуя воды на арендованной яхте «Андромеда».

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал новую статью о терактах на «Северных потоках». Он детально разобрал ту версию, которую последние несколько месяцев обсуждает западная пресса: о том, что диверсию осуществила некая польско-украинская группа, которая отправилась на место, арендовав небольшую частную яхту «Андромеда».

Херш опросил специалистов и пришел к выводу, что эта версия полностью неправдоподобна. На «Андромеде» просто не получилось бы разместить столько людей, техники, взрывчатки, и она не смогла бы встать на якорь на глубине 79 метров. А главное, с борта такого судна физически невозможно найти трубопровод на дне. Тем более, быстро.

«Как небольшая — 49 футов — яхта могла найти трубопроводы в Балтийском море? Трубопроводы не такие уж большие, на общедоступных картах их нет. Возможно, идея заключалась в том, чтобы спустить двух дайверов в воду и поручить им поиски магистрали. Как долго ныряльщик может оставаться внизу в скафандре? Может быть, минут 15. Это означает, что дайверу потребовалось бы четыре года, чтобы обыскать одну квадратную милю», — отметил журналист.

В той же статье Херш пишет, что яхта «Андромеда», скорее всего, вовсе не выходила в море, а историю про группу диверсантов сочинили в ЦРУ в рамках операции прикрытия. Журналист не сомневается, что трубопровод уничтожили именно американские спецслужбы.

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Северный поток
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