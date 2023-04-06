Шесть американских ракет сбила российская система ПВО в Мелитополе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 70

Обстрел случился минувшей ночью, пока жители мирно спали.

Шесть американских ракет сбила российская система ПВО в Мелитополе

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет HIMARS во время ночного обстрела Мелитополя, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В материале уточняется, что обстрел случился в районе 02:03 по московскому времени. По предварительным данным, обошлось без жертв. Об ущербе тоже пока ничего не сообщается.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия встала на защиту региона военным способом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обстоит ситуация в центре Артемовска глазами военкора.

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