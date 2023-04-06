Шесть американских ракет сбила российская система ПВО в Мелитополе
Обстрел случился минувшей ночью, пока жители мирно спали.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет HIMARS во время ночного обстрела Мелитополя, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
В материале уточняется, что обстрел случился в районе 02:03 по московскому времени. По предварительным данным, обошлось без жертв. Об ущербе тоже пока ничего не сообщается.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия встала на защиту региона военным способом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обстоит ситуация в центре Артемовска глазами военкора.
- 6 апр
- ВСУ за сутки выпустили 111 снарядов по левобережью Херсонской области
- 6 апр
- Нашпигован минами: военкор «Известий» показал обстановку в центре Артемовска
- 6 апр
- Угледар под «Градом»: как ВС РФ прорывают оборону города
- 6 апр
- Жесткие удары по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 6 апр
- Встреча «Росатома» и МАГАТЭ: что обсудили Лихачев и Гросси в Калининграде
- 6 апр
- «Цель была другая»: зачем пилот упавшего украинского самолета летал в Брянской области
- 5 апр
- Самый жаркий участок: ВСУ потеряли свыше 400 боевиков на донецком направлении
- 5 апр
- Остаться незамеченным: военкор «Известий» показала будни российских снайперов
- 5 апр
- «Никаких границ»: Зеленский рассказал о совместном будущем Украины и Польши
- 5 апр
- «Змей Горыныч» в деле: как российские самоходки расчищают путь пехоте в зоне СВО
Читайте также
81%
0.14 87.10
0.38
Нашли ошибку?