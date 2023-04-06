Нашпигован минами: военкор «Известий» показал обстановку в центре Артемовска

Российские военные сменили украинский флаг на стоящем в городе танке Т-34, который националисты пытались сделать своим символом.

Весь Бахмут — он же Артемовск — буквально нашпигован минами и разрывами от советских противотанковых ракет. Бои в рваной застройке города все еще идут, штурмовать приходится каждую многоэтажку, каждый частный дом. Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань прошел по улицам, которые еще пару дней назад контролировали киевские силовики.

«Мы сейчас идем по восточной части Бахмута. Мы прошли первые пятиэтажки, которые мы штурмовали, и продвигаемся к реке Бахмутка, к двум церквям», — рассказал корреспонденту российский военный.

Продвигаясь с востока, штурмовики ЧВК «Вагнер» столкнулись с очень сложной застройкой, где частный сектор, маленькие дворики чередуются, переходят в советские многоэтажки, промышленные зоны и другие сооружения. Это добавляло сложности.

«Это разница ландшафтов, если противник занимает высоту — как, например, на той девятиэтажке, которую мы штурмовали, то есть он видит нас, а мы движемся по частному сектору — мы должны идти ровным фронтом, чтобы никто не отставал, фланги держали, центр тоже двигался. Но в такой рванной застройке это очень сложно», — добавляет военный.

«Практически повсюду, где мы идем, такие проволоки, это управление советских противотанковых ракет, по ним можно понять, насколько тяжелые бои шли за каждый дом, за каждую улицу», — рассказал корреспондент Дмитрий Астрахань.

«Это первые многоэтажки, в которые мы запрыгнули после частного сектора, тут мы встретили более жесткие укрепления. Не сказать, что частник был легче, но многоэтажки, есть многоэтажки, то есть много подъездов, много квартир, огневых позиций. Мы справились с этим и уже в центре», — отметил боец.

Над советским танком-победителем Т-34 — который украинцы пытались сделать одним из символов обороны Бахмута, завешивали его украинскими флагами, снимали под ним видео — виднеется черное знамя ЧВК «Вагнер».

«Мы должны были снять украинский флаг с этого танка. Теперь здесь знамя победы над нацизмом, мы с ним боремся. Там был украинский флаг, в итоге мы его сняли - вон его остатки. И повесили наш флаг, наше знамя. Танк уже стоял по направлению к противнику, уже как будто знали, что мы придем сюда и будем бороться дальше с нацизмом. Победа будет за нами, потому что за нами правда», — заключил российский военный.

В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.