В Мариуполе обнаружен замаскированный блиндаж с десятками снарядов

Блиндаж с десятками снарядов различных типов обнаружили саперы при разминировании местности вблизи завода Ильича в Мариуполе. Схрон был глубокий, хорошо замаскированный и заминированный. Уходя, ВСУ оставили на входе несколько растяжек, которые саперы уничтожили на месте.

«Непосредственно заряды пороховые, осколочно-фугасные, кумулятивные, то есть различного рода боеприпасы, патроны, взрыватели к ним, все, что относится к категории взрывоопасных предметов», — поясняет военнослужащий с позывным «Патрон».

Еще одним трофеем саперов стала карта с указанием позиций киевских формирований. Блиндаж военные нашли почти случайно. Когда-то здесь стояла танковая бригада, поэтому его и решили проверить. Поле оказалось буквально усыпано снарядами для танков и минометов. Обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы позже были уничтожены в безопасном месте.