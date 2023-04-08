Боец привез в зону СВО своего пса и учит искать мины: «Однажды принес ее в зубах»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 43

Боец «Почтарь» привез в зону СВО своего пса и учит искать мины с помощью интернета

Боец привез в зону СВО своего пса и учит искать мины: «Однажды принес ее в зубах»

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

До начала спецоперации питомец с кличкой Рекс сторожил дом. На передовой оказались нужны другие навыки, поэтому пришлось «сменить профессию».

Боец батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» привез в зону спецоперации своего пса и начал учить его искать мины. Историю добровольца с позывным «Почтарь» и его питомца Рекса рассказало агентство URA.RU.

«Рекс — очень добродушная собака. Из него получится отличный поисковик! Редко, когда собака в первый же месяц находит рабочие мины», — сообщил боец.

Читайте также

Российский сапер рассказал, как обезвреживает «неизвлекаемые» американские мины

До начала спецоперации задача пса заключалась в охране дома. Однако на передовой востребованы другие навыки, так что Рексу пришлось «сменить профессию». Переобучение проходит под строгим присмотром хозяина.

«Я сам не занимался (кинологией. — Прим. ред.), но у нас в батальоне служат ребята, которые по гражданской профессии кинологи — советуюсь с ними, читаю литературу в интернете. Ему и года нет, но уже знает очень много команд и прям хочет обучаться. Это очень заметно», — поделился «Почтарь».

Чтобы пес привык искать мины, на них сначала раскладывали корм. В результате животное привыкает принюхиваться к запаху тротила. Далее задача усложнилась: некоторые мины оставляли без корма, другие закапывали. Когда Рекс находил боеприпас, его активно хвалили. Такое обучение — сложный и долгий процесс. Случаются казусы.

«Однажды Рекс принес мину-лепесток в зубах, а не сел рядом, как его учили. Я подумал, будет тяжеловато, если она мне принесет боевую мину», — пошутил «Почтарь» и тут же выразил уверенность, что пес всему обучится со временем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы добровольческого отряда БАРС рассказали о боях на северском направлении.

Тема:
Спецоперация
8 апр
Точным ударом! Лучшее видео из зоны СВО за день
8 апр
В США предсказали исход возможного наступления ВСУ
7 апр
Российские военные продвигаются к западным кварталам Артемовска
7 апр
Стали известны новые имена участников военно-биологических программ США
7 апр
Российские войска разнесли в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ
7 апр
В Мариуполе обнаружен замаскированный блиндаж с десятками снарядов
7 апр
«Пришло осознание»: военный эксперт объяснил уменьшение поставок оружия Киеву
7 апр
Блинкен рассекретил сроки начала контрнаступления ВСУ
7 апр
ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
7 апр
Боевая работа экипажей Ми-28 и Су-25: лучшее видео из зоны СВО за день
+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
82.40
1.73 90.29
2.16
Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

12:27
Вдова бойца Арни на похоронах Татарского: Надо все закончить, чтобы было не зря
12:05
Российская ПВО сбила украинскую ракету над Феодосией
11:54
Су-35С и «Корнет-Д/Д1»: чем ВС РФ будет отбивать контрнаступление ВСУ
11:31
«Девушка с огоньком»: Наталья Подольская призналась в давних грехах
11:13
Боец привез в зону СВО своего пса и учит искать мины: «Однажды принес ее в зубах»
10:57
Прямая трансляция церемонии прощания с военкором Владленом Татарским

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Лолита удивила поклонников неожиданным признанием: «Хочу забеременеть»
Частичка души и сердца: врач из Рубежного спасла жителей города от голода, открыв пекарню
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео