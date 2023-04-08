Боец привез в зону СВО своего пса и учит искать мины: «Однажды принес ее в зубах»

До начала спецоперации питомец с кличкой Рекс сторожил дом. На передовой оказались нужны другие навыки, поэтому пришлось «сменить профессию».

Боец батальона СДД БАРС-13 «Русский мир» привез в зону спецоперации своего пса и начал учить его искать мины. Историю добровольца с позывным «Почтарь» и его питомца Рекса рассказало агентство URA.RU.

«Рекс — очень добродушная собака. Из него получится отличный поисковик! Редко, когда собака в первый же месяц находит рабочие мины», — сообщил боец.

До начала спецоперации задача пса заключалась в охране дома. Однако на передовой востребованы другие навыки, так что Рексу пришлось «сменить профессию». Переобучение проходит под строгим присмотром хозяина.

«Я сам не занимался (кинологией. — Прим. ред.), но у нас в батальоне служат ребята, которые по гражданской профессии кинологи — советуюсь с ними, читаю литературу в интернете. Ему и года нет, но уже знает очень много команд и прям хочет обучаться. Это очень заметно», — поделился «Почтарь».

Чтобы пес привык искать мины, на них сначала раскладывали корм. В результате животное привыкает принюхиваться к запаху тротила. Далее задача усложнилась: некоторые мины оставляли без корма, другие закапывали. Когда Рекс находил боеприпас, его активно хвалили. Такое обучение — сложный и долгий процесс. Случаются казусы.

«Однажды Рекс принес мину-лепесток в зубах, а не сел рядом, как его учили. Я подумал, будет тяжеловато, если она мне принесет боевую мину», — пошутил «Почтарь» и тут же выразил уверенность, что пес всему обучится со временем.

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