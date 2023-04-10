Жители Новгородской области сменили автомобили на лодки из-за весеннего паводка

Эфирная новость 68

Каждый день вода прибывает по восемь сантиметров.

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Новгородская область приняла на себя очередной пик паводка. Растаял лед на реке Волхов. В зоне затопления оказался город Чудово и несколько соседних деревень. Вода стоит в подвалах домов, где-то невозможно даже открыть входную дверь. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко вооружился болотными сапогами и оценил ситуацию на месте.

Вот так и бредем с оператором — по колено в ледяной воде. Все подходы к жилым домам отрезаны.

«До ближайшего магазина или аптеки получится добраться разве что вплавь. Масштабы весеннего паводка поражают. Увидеть полную картину можно с высоты птичьего полета», — рассказывает журналист.

Большая набережная в поселке Краснофарфорный взяла и утонула, вместе с ней ушли под воду дворы и огороды.

«Без длинных резиновых сапог выбраться с этого затопленного участка просто невозможно. Рядом с калиткой огромная яма. Давайте измерим ее глубину. Целых 50 сантиметров», — добавляет корреспондент.

В хозяйстве женщины по имени Наталья таких сапог не нашлось. Пришлось надеть обычные. Результат предсказуем. Пенсионер Сергей Васильев живет у берега Волхова. Сколько себя помнит такого наводнения не видел с конца прошлого века.

«Вот сейчас поднимется еще чуть-чуть, вытащу лодку. Серьезно, я же говорю, в 99-м можно было с окна ловить рыбу», — поделился Сергей.

Его соседи не ждут — уже пересели с легкового автомобиля на деревянную лодку.

«Часто топит, но все равно не так сильно. Если машину не жалко, УАЗик какой-нибудь, на тракторе, может быть, тем более, дороги не видно. Это очень опасно», — рассказала повстречавшаяся пара на лодке.

На месте паводка работают спасатели — в первую очередь наводят деревянные переправы.

«Вода в поселке Краснофарфорный прибывает восемь сантиметров в день. На данный момент организовано взаимодействие в Волховской ГЭС. Мы увидели здесь подтопления приусадебных участков, подтопленных домов нет», — уточнил начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Карпов.

В том, что произошло местные жители винят сотрудников Волховской ГЭС, она расположена в Ленинградской области. Говорят, что те должны были открыть водосбросную плотину, но якобы этого не сделали. Энергетики поспешили развеять эти слухи.

«С 1 апреля она работает с открытым водосбросом, чтобы пропускать все расходы, которые приходят в ГЭС в настоящее время», — объяснила руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина.

Пока люди просто ждут, когда сойдет вода и они заживут нормальной жизнью. Сейчас в трех населенных пунктах подтоплены 77 участков. В домах на этой территории постоянно проживают 20 человек, шестеро из них дети. Для тех, кто просто приезжает на летний сезон затопленные хозяйства станут неприятным сюрпризом.

Тема:
Погода
9 апр
От песчаной до ледяной бури: в регионах России жалуются на погодные аномалии
8 апр
Выходные порадуют жителей Петербурга теплой погодой
7 апр
Весна устроила испытание для российских регионов
2 апр
Кадровые перестановки: новыми главами Омской области и Чукотки стали политики из Донбасса
1 апр
Россиян предупредили о погодных «арктических вторжениях» в апреле
1 апр
Снег или солнце? В Гидрометцентре раскрыли прогноз погоды на апрель
31 мар
Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
31 мар
«Стоим сутки»: как выживают люди, застрявшие в снежном капкане на трассе М-4
31 мар
Шутки природы: Луганск и Донецк замело снегом перед 1 апреля
31 мар
Нева и Волга освободились от ледяных оков — кадры зрелищного ледохода
+3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

11:47
Подозреваемый в расстреле детей в Казани Галявиев нецензурно послал всех на суде
11:38
Девушка на легковушке наехала на дорожное ограждение и перевернулась в Бурятии
11:29
Повар ресторана со звездами Michelin начал готовить еду для защитников Донбасса
11:11
Главу Европейского совета Мишеля обвинили в больших тратах на поездки
10:57
Какие страны пострадают из-за подъема воды в океане? Ответ климатолога
10:52
ФСБ изъяла почти 700 кг кокаина у членов международного картеля в Подмосковье

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
«Ем, пью, вкалываю»: Анита Цой рассказала, как поддерживает свое здоровье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео