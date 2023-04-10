Жители Новгородской области сменили автомобили на лодки из-за весеннего паводка
Каждый день вода прибывает по восемь сантиметров.
Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru
Новгородская область приняла на себя очередной пик паводка. Растаял лед на реке Волхов. В зоне затопления оказался город Чудово и несколько соседних деревень. Вода стоит в подвалах домов, где-то невозможно даже открыть входную дверь. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко вооружился болотными сапогами и оценил ситуацию на месте.
Вот так и бредем с оператором — по колено в ледяной воде. Все подходы к жилым домам отрезаны.
«До ближайшего магазина или аптеки получится добраться разве что вплавь. Масштабы весеннего паводка поражают. Увидеть полную картину можно с высоты птичьего полета», — рассказывает журналист.
Большая набережная в поселке Краснофарфорный взяла и утонула, вместе с ней ушли под воду дворы и огороды.
«Без длинных резиновых сапог выбраться с этого затопленного участка просто невозможно. Рядом с калиткой огромная яма. Давайте измерим ее глубину. Целых 50 сантиметров», — добавляет корреспондент.
В хозяйстве женщины по имени Наталья таких сапог не нашлось. Пришлось надеть обычные. Результат предсказуем. Пенсионер Сергей Васильев живет у берега Волхова. Сколько себя помнит такого наводнения не видел с конца прошлого века.
«Вот сейчас поднимется еще чуть-чуть, вытащу лодку. Серьезно, я же говорю, в 99-м можно было с окна ловить рыбу», — поделился Сергей.
Его соседи не ждут — уже пересели с легкового автомобиля на деревянную лодку.
«Часто топит, но все равно не так сильно. Если машину не жалко, УАЗик какой-нибудь, на тракторе, может быть, тем более, дороги не видно. Это очень опасно», — рассказала повстречавшаяся пара на лодке.
На месте паводка работают спасатели — в первую очередь наводят деревянные переправы.
«Вода в поселке Краснофарфорный прибывает восемь сантиметров в день. На данный момент организовано взаимодействие в Волховской ГЭС. Мы увидели здесь подтопления приусадебных участков, подтопленных домов нет», — уточнил начальник местного пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Карпов.
В том, что произошло местные жители винят сотрудников Волховской ГЭС, она расположена в Ленинградской области. Говорят, что те должны были открыть водосбросную плотину, но якобы этого не сделали. Энергетики поспешили развеять эти слухи.
«С 1 апреля она работает с открытым водосбросом, чтобы пропускать все расходы, которые приходят в ГЭС в настоящее время», — объяснила руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина.
Пока люди просто ждут, когда сойдет вода и они заживут нормальной жизнью. Сейчас в трех населенных пунктах подтоплены 77 участков. В домах на этой территории постоянно проживают 20 человек, шестеро из них дети. Для тех, кто просто приезжает на летний сезон затопленные хозяйства станут неприятным сюрпризом.
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