Российский Су-34 уничтожил переправу через реку в Черниговской области

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Известно, что этот путь боевики использовали для диверсий в Брянской области.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Точным ударом истребитель Су-34 уничтожил переправу через реку Судость в Черниговской области, неподалеку от российской границы. Этим путем украинские боевики проникали в Брянскую область для диверсий.

Сообщается, что летчики Западного военного округа использовали ракету «воздух-земля», которая разработана для уничтожения железобетонных конструкций. Мост получил серьезные повреждения. Это сильно усложнит передвижение войск противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
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