Российские бойцы захватили семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной

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Также артиллерийским огнем был уничтожен большой склад ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские десантники захватили сразу семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной. Это на западе Луганской народной республики. В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры работы штурмовых групп.

Наступление развивалось с участием армейской авиации и беспилотников. А также десантников, танков и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». В итоге наши военные захватили много стрелкового оружия и боеприпасов. А артиллерийским огнем был уничтожен большой склад ВСУ.

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