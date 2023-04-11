Российские бойцы захватили семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной
Также артиллерийским огнем был уничтожен большой склад ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Российские десантники захватили сразу семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной. Это на западе Луганской народной республики. В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры работы штурмовых групп.
Наступление развивалось с участием армейской авиации и беспилотников. А также десантников, танков и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». В итоге наши военные захватили много стрелкового оружия и боеприпасов. А артиллерийским огнем был уничтожен большой склад ВСУ.
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